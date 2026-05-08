Tangenziale di Torino: tir si intraversa e blocca lo svincolo di corso Orbassano

TORINO – Oggi, venerdì 8 maggio, il conducente di un grosso tir, per cause ancora da accertare, ha causato l’intraversamento del mezzo, causando l’ostruzione dello svincolo di corso Orbassano in uscita verso Torino.

Gasolio sull’asfalto e traffico paralizzato

Non sono stati registrati feriti. Tuttavia, l’impatto e la manovra del mezzo pesante hanno provocato un ingente sversamento di gasolio sull’asfalto, rendendo la carreggiata scivolosa e altamente pericolosa.

L’uscita in direzione centro città è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimessa in pristino della viabilità. Di conseguenza, la circolazione sulla tangenziale è andata in tilt, con veicoli fermi e code che si allungano a vista d’occhio.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, incaricate di deviare i flussi di traffico ed effettuare i rilievi di rito. Insieme a loro stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle delicate operazioni di messa in sicurezza del manto stradale, bonifica del carburante sversato e rimozione dell’autoarticolato incastrato.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese