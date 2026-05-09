SportTorino
Calcio Serie A: Lecce-Juventus finisce 0-1
Bianconeri in vantaggio dopo soli 12 secondi
LECCE – Questa sera allo stadio Via del Mare la Juventus ha affrontato in trasferta il Lecce in occasione della 36ª giornata della Serie A 2025/2026 battendo i pugliesi per 0-1 e portandosi momentaneamente al terzo posto davanti al Milan. Resta invece invariata la situazione del Lecce, che vanta solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
La partita
Il primo tempo, abbastanza movimentato, termina sullo 0-1 con i bianconeri che passano in vantaggio dopo soli 12 secondi di gioco con la rete di Vlahovic, che controlla bene e batte Falcone con un sinistro sotto la traversa sul cross di Cambiaso. I bianconeri sfiorano il raddoppio in altre due circostanze, mentre il Lecce va vicino al gol al 3′ con il sinistro di Cheddira respinto da Di Gregorio.
Nella ripresa match sempre sul filo. Annullati i gol di Vlahovic e Kalulu. Cheddira spreca. N’Dri, da ottima posizione, mette sull’esterno della rete, mentre Di Gregorio respinge il tiro di Pierotti.
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