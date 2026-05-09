Torre Canavese, con l’auto finiscono fuori strada: feriti quattro giovani, uno in codice rosso

TORRE CANAVESE – Ennesimo sinistro nella giornata di oggi. Questa volta quattro giovani sono rimasti feriti dopo essere usciti di strada con l’automobile.

Cosa è successo

Secondo quanto apprendiamo, è successo tutto nel pomeriggio di oggi in via Breia a Torre Canavese. Qui, quattro giovani a bordo di una automobile sono usciti fuori strada, le cause sono ancora in fase di accertamento. I ragazzi sono rimasti feriti, ma uno di loro presenta ferite più gravi.

Sul posto è stato inviato l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso. Il ragazzo più grave è stato quindi intubato e trasportato al Cto di Torino in codice rosso. Due in codice giallo e un altro in codice verde. La ragazza presente a bordo è stata portata al San Giovanni Bosco di Torino, gli altri a Ivrea.

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