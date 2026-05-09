Moncalieri: fermato per un controllo risulta ricercato a Tirana pe reati gravi, arrestato

MONCALIERI – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato: era un pericoloso latitante ricercato da tre anni dalle Autorità albanesi poiché gravato da un provvedimento di custodia cautelare per il concorso nel reato di omicidio e da un ordine di esecuzione pena emesso dal tribunale di Tirana per la fabbricazione e il possesso illegale di armi per il quale il cittadino albanese era stato condanno alla pena di 3 anni e 4 mesi.

Il controllo e la scoperta: l’uomo era ricercato a Tirana

Negli scorsi giorni, personale della Squadra Mobile di Torino ha fermato un soggetto nel comune di Moncalieri. L’uomo, a seguito di un controllo, ha esibito una carta d’identità elettronica e una patente di guida spagnole.

Gli operatori, insospettiti dai documenti, hanno deciso di accompagnarlo presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Gli approfondimenti tecnici svolti dalla polizia scientifica hanno confermato che la carta d’identità e la patente di guida erano integralmente contraffatte.

Le ulteriori verifiche effettuate hanno consentito di accertare che il trentacinquenne risultava destinatario di una “Red Notice” emessa dalle Autorità dell’Albania per gravi reati, tra cui associazione criminale, fornitura di mezzi per commettere omicidio e detenzione illegale di armi.

Per tali ragioni, l’uomo è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio e sottoposto ad arresto provvisorio ai fini estradizionali.

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