Moto Gp: Pecco Bagnaia secondo posto nella Sprint a Le Mans

FRANCIA – Dopo aver conquistato la pole position – a sette mesi dall’ultima volta – nel motomondiale arrivando primo con la sua Ducati alle qualifiche del Gran premio di Francia a Le Mans, il campione di Chivasso Pecco Bagnaia si è preso il secondo posto nella gara Sprint.

Ma è Jorge Martin a vincere la Sprint Race facendo una ottima gara: partito dall’ottava casella, il pilota dell’Aprilia è riuscito a risalire con una partenza perfetta fino alla testa della corsa. Terzo Marco Bezzecchi.

La gara è stata segnata anche dalla caduta di Marc Marquez, finito a terra dopo essere partito dalla prima fila. La gara del MotoGp inizierà domani, domenica 10 maggio, alle 14.

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