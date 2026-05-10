Dalla Regione Piemonte sei stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles: come candidarsi ed entro quando

TORINO – Una opportunità per i giovani e il Piemonte: parte la nuova selezione della Regione Piemonte per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles a partire dal 1° settembre 2026.

Lo stage a Bruxelles: come funziona, dove candidarsi ed entro quando

Durante lo stage, fanno sapere dalla Regione, i soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare alle attività svolte quotidianamente in ambito di pubbliche relazioni e affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell’Ufficio di Bruxelles.

In particolare

supporto alle attività dei funzionari nel campo della legislazione europea, dei processi decisionali europei e della relativa governance;

supporto all’organizzazione di eventi, incontri istituzionali e riunioni tecniche;

redazione di report (a seguito della partecipazione a riunioni e conferenze);

analisi giornaliera di newsletter tematiche;

monitoraggio del calendario delle Istituzioni UE circa eventi e riunioni di interesse regionale;

monitoraggio di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione Europea su tematiche di interesse regionale.

Le domande vanno presentate unicamente per via telematica mediante le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta di Identità Elettronica) / CNS (Carta Nazionale dei Servizi) entro il 2 giugno prossimo secondo le istruzioni pubblicate su https://bandi.regione.piemonte.it/concorsiincarichistage/stage-sovvenzionati-presso-lufficio-di-bruxelles-settore-relazioni-1

Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili, ai curriculari un rimborso spese forfettario mensile di pari importo. Ad entrambe le tipologie verrà anche assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro.

I requisiti

Possono presentare domanda:

gli studenti di lauree triennali o magistrali o magistrali a ciclo unico di uno degli atenei piemontesi convenzionati (UniTo, UPO, PoliTo) regolarmente iscritti ad un corso di studio alla data di inizio del tirocinio

i laureati presso uno degli atenei piemontesi convenzionati (UniTo, UPO, PoliTo) che abbiano conseguito il titolo prima della data di inizio del tirocinio e da non più di dodici mesi

Non saranno ammessi alle prove selettive i candidati che:

siano stati selezionati per l’effettuazione di un tirocinio presso l’Ufficio della Regione Piemonte a Bruxelles e l’abbiano effettuato, anche parzialmente; siano stati selezionati per l’effettuazione di un tirocinio presso l’Ufficio della Regione Piemonte a Bruxelles e abbiano rinunciato ad effettuarlo; abbiano partecipato per tre volte, anche non consecutive, alle procedure selettive per l’effettuazione di un tirocinio presso l’Ufficio della Regione Piemonte a Bruxelles e non siano stati selezionati.

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