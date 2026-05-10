Sul Piemonte in transito una intensa perturbazione con temporali e calo delle temperature: i dettagli

TORINO – Una domenica mattina piovosa sul Piemonte. Infatti, come avevamo anticipato, dopo una breve tregua soleggiata, sulla nostra regione è in transito una nuova intensa perturbazione.

Le previsioni: nuova perturbazione sul Piemonte

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, la risalita di una circolazione depressionaria dall’Algeria, in approfondimento verso le Baleari e la Sardegna nord-occidentale, ha determinato l’arrivo di un sistema nuvoloso piuttosto organizzato sul Piemonte, sospinto da un umido flusso di correnti di Scirocco in quota, con una perturbazione che ha riportato così il ritorno di precipitazioni diffuse nella giornata di oggi su tutta la regione, localmente anche intense.

Già entro la tarda serata di ieri si sono registrati i primi rovesci (o locali temporali) di origine prefrontale sui settori di bassa montagna e pedemontani tra Torinese e Cuneese, specie tra Sangone, Pinerolese e Saluzzese. Tra la notte e la mattinata di oggi, piogge, rovesci e temporali insisteranno su gran parte della regione, risultando a tratti forti al confine con la Liguria e sui settori alpini e pedemontani tra Torinese, Canavese e Biellese, dove localmente gli accumuli pluviometrici potranno anche superare la soglia dei 50 millimetri.

Il tutto, prosegue Vuolo, con una quota neve che si manterrà generalmente superiore ai 2.100-2.300 metri, ma con possibile fase di neve umida a quote inferiori durante i rovesci più intensi di oggi dall’alta Val Susa verso le alte valli di Canavese, Sesia e Ossola. Piogge che tenderanno poi a persistere fino al primo pomeriggio, prima di una graduale e temporanea attenuazione da Sud a metà giornata, ma con temperature in generale e sensibile diminuzione nei valori massimi che si manterranno compresi tra 14 e 17°C in pianura.

Verso sera, tuttavia, sarà possibile la ripresa di rovesci anche temporaleschi – a carattere sparso – in movimento da Sudovest verso Nordest a partire da Cuneese e Torinese, in successiva estensione verso l’alto Piemonte, poi in graduale esaurimento tra la seconda parte della notte e le primissime ore della mattinata di lunedì.

L’inizio settimana

La settimana entrante, continua il meteorologo, si manterrà ancora piuttosto instabile e caratterizzata da una spiccata variabilità: lunedì sera possibili nuovi temporali dal Torinese al Lago Maggiore per l’ingresso di aria più fredda in quota da Ovest-Nordovest, a cui seguirà poi un martedì più soleggiato e mite con temperature in rialzo verso i 22-24°C ed estese condizioni di foehn su aree alpine e pedemontane.

A seguire, da metà settimana, la discesa di un’estesa struttura depressionaria dal Nord Europa verso l’arco alpino, causerà una nuova fase molto instabile e a tratti perturbata, specie tra le giornate di giovedì e di venerdì, con possibili piogge e temporali anche intensi, oltre ad un marcato calo delle temperature. Dinamica, precisa Andrea Vuolo, che presenta ancora una bassa predicibilità.

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