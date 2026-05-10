La Bertram Derthona vince a Venezia 78-75 l’ultima partita del campionato. Ai quarti dei playoff ritroverà i veneti

Con un grande recupero nell’ultimo quarto Tortona ha vinto 78-75 l’ultima partita della regular season sul campo di Venezia.

Grazie ai risultati dell’ultima giornata si è definito il tabellone dei playoff del campionato di basket che inizieranno sabato 16 e domenica 17 maggio con i quarti di finale.

Ai quarti di finale la Bertram Derthona ritroverà proprio la Reyer Umana Venezia con cui ha giocato l’ultima partita. La prima partita a Venezia è prevista domenica 17 maggio.

Il tabellone dei quarti di finale dei playoff

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA contro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

UMANA REYER VENEZIA contro BERTRAM DERTHONA TORTONA

GERMANI BRESCIA contro PALLACANESTRO TRIESTE

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO contro UNA HOTELS REGGIO EMILIA

Le date dei quarti di finale dei playoff

Gara 1 dei quarti di finale.sabato 16 e domenica 17 maggio con

Gara 2 in programma lunedì 18 e martedì 19 maggio

Gara 3 giovedì 21 e venerdì 22 maggio

Eventuale Gara 4 sabato 23 e domenica

Eventuale Gara 5 lunedì 25 e martedì 26 maggio.

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