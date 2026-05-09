MeteoPiemonte
Piemonte, la tregua dal maltempo è breve: tornano piogge intense e possibili temporali
Peggioramento nella giornata di domani
TORINO – Dopo una breve tregua dal maltempo che ha portato sul Piemonte forti temporali con grandine e neve in quota, le cose potrebbero presto cambiare nuovamente.
Le previsioni
Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, oggi giornata inizialmente soleggiata grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale; la copertura nuvolosa sarà però in graduale aumento nel pomeriggio a causa di un minimo al livello del mare in progressiva risalita dall’Algeria verso il mare di Sardegna.
Tale struttura depressionaria causerà un peggioramento sul Piemonte nella giornata di domani con cielo coperto in mattinata e precipitazioni deboli o moderate diffuse, localmente più intense su Appennino e settore nordoccidentale.
Da metà pomeriggio attenuazione dei fenomeni con nuvolosità più irregolare. Ancora condizioni di instabilità lunedì mattina con possibili temporali su Piemonte nordoccidentale e Appennino; in seguito ampi rasserenamenti con intensificazione dei venti da ovest a causa di una depressione in discesa dalla Germania verso il nordest italiano.
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