Tentato furto nella sede de La Stampa e La Repubblica a Torino: arrestato un uomo

TORINO – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per tentato furto aggravato presso la sede dei quotidiani La Stampa e La Repubblica.

Il tentato furto

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino quando un addetto alla vigilanza privata, in servizio presso la struttura che ospita le redazioni dei due quotidiani torinesi, ha segnalato la presenza di un uomo che si era introdotto furtivamente, scavalcando la cancellata esterna, all’interno del perimetro dell’edificio.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Barriera Nizza” hanno individuato il soggetto all’interno del parcheggio della struttura, dove era stato fermato dal personale della vigilanza e da un militare dell’Esercito Italiano impegnati nel presidio dell’area. Alla vista degli agenti il trentanovenne ha iniziato a dimenarsi per tentare la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza.

Sottoposto a perquisizione personale, sono stati trovati all’interno di uno zaino che aveva con sé diversi arnesi atti allo scasso, nello specifico un “piede di porco” in ferro di circa 50 cm e un cacciavite, entrambi debitamente sequestrati.

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