Il Consiglio regionale al Salone del Libro di Torino

“Il Consiglio Regionale conferma il suo impegno al Salone 2026 – spiega il presidente Davide Nicco – e l’Arena Piemonte sarà ancora uno spazio aperto dove le istituzioni incontrano i cittadini. Con un ricco programma di dibattiti, portiamo la voce del territorio al Lingotto, celebrando la lettura come strumento di libertà e democrazia per le nuove generazioni.”

Dal 14 al 18 maggio 2026, al Salone del Libro, Palazzo Lascaris si presenta infatti con un programma che intreccia la tutela dei diritti, la memoria storica e il dialogo con autori e nomi noti della scena culturale. Con un’attenzione particolare ai giovani, protagonisti attivi del cambiamento.

Istituzioni e cittadinanza

Al centro del dibattito i temi della partecipazione. La Consulta europea, insieme a Università degli Studi di Torino, Istituto universitario di Studi europei e rappresentanti del Parlamento europeo, celebrerà la Festa dell’Europa con un focus sulle sfide della democrazia (14 maggio), mentre la Consulta femminile chiuderà la rassegna il 18 maggio con “Voci di parità”, un incontro sull’importanza del linguaggio nel contrasto alla violenza di genere.

Si parlerà anche di prevenzione e tutela dei più fragili e degli animali. Al tema della prevenzione, declinato in diversi ambiti, saranno dedicati gli incontri con il cardiologo Sebastiano Marra (15 maggio), la Fondazione in ricordo della sciatrice Matilde Lorenzi (17 maggio) e i Vigili del Fuoco, che spiegheranno come autoproteggersi in caso di incendio (17 maggio). Il Garante degli animali esplorerà la convivenza uomo-cane (16 maggio), mentre con il Garante per l’Infanzia si parlerà di ‘Voci, sogni e diritti della Generazione empatica’. “Maschere digitali. Come salvare i ragazzi dall’isolamento e dalla discriminazione” è il titolo dell’evento organizzato dal Difensore Civico (15 maggio). Le conseguenze dei reati informatici sono invece al centro dell’incontro “Connessi ma non sconnessi” a cura dei Garante dei detenuti e dell’infanzia in collaborazione con la Società di San Vincenzo De Paoli (18 maggio).

Sicurezza digitale e legalità

La sicurezza, digitale è il cuore dell’evento del Corecom Piemonte sul progetto “Online, Onlife”, un percorso di alfabetizzazione digitale per gli studenti, promosso con Ufficio scolastico regionale e Fondazione Articolo 49 (14 maggio). Ai partecipanti verrà rilasciato il patentino digitale. Sul fronte della legalità economica, la Guardia di Finanza parlerà di contrasto alla criminalità finanziaria (18 maggio), in un incontro organizzato dall’Osservatorio Usura del Consiglio.

Il Merito in scena, le premiazioni

Il Salone sarà la cornice per celebrare l’impegno delle nuove generazioni. L’Ufficio di Presidenza premierà gli studenti vincitori dei concorsi “Diventiamo Cittadini Europei” della Consulta europea (14 maggio), “Progetto Storia Contemporanea”, a cura del Comitato Resistenza e Costituzione (14 maggio), “Ragazzi in Aula”, concorso in cui gli studenti piemontesi si cimentano con la scrittura di una proposta di legge (15 e 18 maggio).

A Tu per Tu con gli Scrittori: la Storia si fa Romanzo

Il binomio tra realtà e narrazione letteraria è il filo conduttore degli incontri con gli autori. Giovedì 14 maggio Nicoletta Verna e Alessandro Perissinotto dialogheranno su come il romanzo possa avvicinare i giovani alla Storia, a cura del Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con Polo del ‘900, Aiace, Anpi e rete degli Istituti storici della Resistenza. Venerdì 15 maggio riflettori accesi su Pif (Pierfrancesco Diliberto) che rifletterà sul tempo presente partendo dall’impegno civile, in dialogo con il vicepresidente del Consiglio con delega al Comitato Resistenza. Domenica 17 maggio il gran finale con lo storico Alessandro Barbero, che racconterà il “Medioevo dei comuni”, svelando l’anima urbana e popolosa del Piemonte medievale.

Identità e Memoria

Non mancheranno i momenti dedicati alle radici e alla memoria. “Aspettando la Festa del Piemonte” (16 maggio) sarà un viaggio tra canti e storia identitaria, mentre lo spazio Diritti Umani sarà dedicato agli ottant’anni del suffragio universale femminile (14 maggio), a cura dell’omonimo Comitato regionale.

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