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Aral S.p.a. di Alessandria ha un nuovo presidente: è Daniele Viotti
Daniele Viotti succede ad Angelo Marengo
ALESSANDRIA – Da questa mattina l’Aral S.p.a. di Alessandria ha un nuovo presidente: si tratta di Daniele Viotti che succede ad Angelo Marengo.
Da questa mattina sono Presidente di Aral spa di Alessandria. Sono emozionato e consapevole della responsabilità che mi attende.
Ringrazio anzitutto il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante per Alessandria, per la fiducia che ha voluto accordarmi e per l’incarico che mi ha affidato.
Sono emozionato perché, dopo aver servito le istituzioni europee, avrò il privilegio di tornare a servire la mia città, Alessandria, e la mia comunità.
Guardo con grande rispetto alle sfide che dovrò affrontare in una società già guidata molto bene dal mio predecessore e nella quale ho già visto di poter contare su persone di grande qualità.
Saranno molte le sfide, ma la più grande sarà quella di fare vera innovazione in uno dei settori più complessi: quello dello smaltimento dei rifiuti.
Diminuzione dei rifiuti, cultura del riciclo e del riuso, transizione ecologica applicata, tutela dell’ambiente e della salute pubblica, investimenti nell’economia circolare e nella qualità del servizio: credo che sia da qui che passi una parte importante del futuro delle nostre comunità.
A tutte e tutti voi una domanda: non smettete mai — mai! — di darmi suggerimenti…
Scrive Viotti sui social.
La Aral S.pa.
L’Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. (A.R.AL.), è la società di capitali che nel 2003 ha ereditato le proprietà e le attività operative in capo al precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani diventando Consorzio di Bacino Alessandrino. Dal punto di vista dell’organizzazione societaria e della gestione del personale, ARAL presenta ad oggi un organico di 42 dipendenti.
Dal 2019 ARAL si occupa della gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal bacino Alessandrino, nello specifico:
- separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati ed invio della frazione secca in discarica e/o eventualmente a termovalorizzatori extra provinciali;
- recupero della frazione umida RSU mediante stabilizzazione aerobica per l’ottenimento della FOS, per impiego in recuperi ambientali, ovvero smaltimento in discarica della SRT di Novi Ligure e altre, come da apposito accordo di interscambio stipulato sotto l’egida della Provincia di Alessandria e di ATO GRA;
- recupero di materie selezionate dagli assimilabili e dagli ingombranti;
- smaltimento in discarica dei sovvalli di lavorazione essenzialmente secchi delle linee di trattamento dei rifiuti;
- gestione del centro di stoccaggio interno con attività di deposito provvisorio ed avviamento a recupero di carta, cartone, ferro, vetro, bottiglie di plastica, polietilene, legno, materassi;
- gestione del centro di stoccaggio interno con attività di deposito provvisorio, cernita ed avviamento a recupero o smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, RAEE (frigoriferi, TV, computer, lavatrici, elettrodomestici, neon) ingombranti, pneumatici, medicinali scaduti, fusti vuoti T e/o F, pile, toner;
- gestione post operativa della discarica di Mugarone;
- gestione post operativa della discarica di Castelceriolo;
- gestione operativa della discarica di Solero.
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