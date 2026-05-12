Aral S.p.a. di Alessandria ha un nuovo presidente: è Daniele Viotti

ALESSANDRIA – Da questa mattina l’Aral S.p.a. di Alessandria ha un nuovo presidente: si tratta di Daniele Viotti che succede ad Angelo Marengo.

Da questa mattina sono Presidente di Aral spa di Alessandria. Sono emozionato e consapevole della responsabilità che mi attende.

Ringrazio anzitutto il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante per Alessandria, per la fiducia che ha voluto accordarmi e per l’incarico che mi ha affidato.

Sono emozionato perché, dopo aver servito le istituzioni europee, avrò il privilegio di tornare a servire la mia città, Alessandria, e la mia comunità.

Guardo con grande rispetto alle sfide che dovrò affrontare in una società già guidata molto bene dal mio predecessore e nella quale ho già visto di poter contare su persone di grande qualità.

Saranno molte le sfide, ma la più grande sarà quella di fare vera innovazione in uno dei settori più complessi: quello dello smaltimento dei rifiuti.

Diminuzione dei rifiuti, cultura del riciclo e del riuso, transizione ecologica applicata, tutela dell’ambiente e della salute pubblica, investimenti nell’economia circolare e nella qualità del servizio: credo che sia da qui che passi una parte importante del futuro delle nostre comunità.

A tutte e tutti voi una domanda: non smettete mai — mai! — di darmi suggerimenti…