Arrestato in stazione a Domodossola un 36enne che perseguitava da tempo l’ex compagna

DOMODOSSOLA – Catturato sul treno un 36enne che perseguitava l’ex compagna da anni. Nella stazione di Domodossola (VB) la Polizia di frontiera stava effettuando controlli di routine su un convoglio proveniente dalla Svizzera. A bordo del treno l’attenzione degli agenti è stata attirata da un uomo che cercava di evitarli. Identificato, si trattava di un 36enne residente in provincia di Pesaro che stava rientrando in Italia.

Dall’esame incrociato delle banche dati e dei documenti disponibili è emerso che nei suoi confronti pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa alla fine di aprile per il reato di atti persecutori compiuti nel territorio marchigiano all’indirizzo della ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione e un figlio. Da tempo, ormai, non accettando la fine della relazione, l’uomo la perseguitava con inseguimenti, ripetute offese e minacce di morte, spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Da qui l’ennesima denuncia, da cui era scaturito il provvedimento cautelare con la restrizione della libertà personale.

La Polizia di frontiera ha quindi arrestato il 36enne e lo ha condotto presso la casa circondariale di Verbania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

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