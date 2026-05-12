Cantieri in due fasi sulla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Limone: dal 18 maggio modifiche al servizio

FOSSANO – Lavori di potenziamento infrastrutturale. La linea ferroviaria Torino-Cuneo-Limone, nel tratto tra Fossano (CN) e Bivio Madonna dell’Olmo, sarà interrotta in due finestre temporali a maggio. Le attività di cantiere, che si svolgeranno nel tratto suddetto, saranno infatti suddivise in due fasi: la prima da lunedì 18 a giovedì 21 maggio, la seconda da lunedì 25 a giovedì 28 maggio

Ai lavori programmati di riclassificazione, usufruendo dell’interruzione di linea, RFI ha previsto ulteriori interventi di manutenzione. Per consentire le attività di cantiere, in queste date la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Fossano e Cuneo.

Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus per i treni della linea Torino-Cuneo/Ventimiglia nella tratta tra Cuneo e Fossano. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.

Dal 22 al 24 maggio e dal 29 maggio al 21 giugno, inoltre, i treni tra Fossano e Cuneo avranno leggeri allungamenti di percorrenza, dell’ordine di 3 minuti, dovuti a rallentamenti per la stabilizzazione del binario dopo i lavori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it

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