Incendio in un ristorante in via Nizza a Torino: rogo domato, otto intossicati

TORINO – Nel pomeriggio di oggi un incendio ha interessato un ristorante in via Nizza.

Cosa è successo

L’allarme è scattato intorno alle 15,45 quando all’interno del ristorante hawaiano “Ex Mahalo – Hawaiian Food Sushi and More”, al civico 223, si è levata una densa colonna di fumo a causa di un incendio scoppiato in uno dei locali. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbe avuto inizio da un condizionatore.

Otto dei residenti del palazzo di cinque piani interessato dal rogo sono rimasti intossicati per il fumo inalato e hanno chiesto assistenza al personale del 118. Uno degli intossicati è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre al personale sanitario, tre squadre di vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme, evitando inoltre che si propagassero anche negli appartamenti e nei negozi presenti nello stabile. La polizia locale ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. In via Nizza sono intervenuti anche i tecnici di Italgas per alcune verifiche sugli impianti di servizio dell’edificio.

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