Torino, infrange il finestrino di una auto per rubare ma vicino c’è un agente in borghese: arrestato

TORINO – Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Torino per tentata rapina impropria.

I fatti

Nei giorni scorsi, in strada Settimo altezza piazza Sofia, un poliziotto del Commissariato di P.S. “Barriera Milano”, impegnato in un servizio di osservazione in borghese, ha notato un soggetto avvicinarsi a una automobile e, con movimento fulmineo, infrangerne il finestrino posteriore lato guida, aprendone così la portiera e rovistando all’interno dell’abitacolo.

L’agente, resosi conto dell’accaduto, è intervenuto immediatamente, qualificandosi come appartenente alla polizia di Stato e mostrando il tesserino di riconoscimento; il giovane ha tentato di darsi alla fuga a piedi in direzione del Parco Stura, venendo tuttavia raggiunto e bloccato dal poliziotto.

Nel corso dell’intervento è stato recuperato e sequestrato a carico del ventiquattrenne uno strumento frangi-vetro, utilizzato per l’effrazione.

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