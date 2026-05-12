La Provincia di Asti al voto anticipato: a giugno si elegge il successore di Rasero

ASTI – Il sindaco di Asti Maurizio Rasero aveva dato le dimissioni da presidente della Provincia astigiana il 25 aprile. Il motivo, l’imminente nomina a presidente della Banca di Asti, ufficio incompatibile con quello di presidente della Provincia. Chi prenderà il suo posto?

Annunciata le data delle elezioni

Sono state annunciate oggi, 12 maggio, le date delle elezioni anticipate: si voterà domenica 21 giugno 2026, dalle 8 alle 20; chiamati al voto i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei 117 Comuni astigiani. Saranno eleggibili alla carica di presidente della Provincia i sindaci della provincia di Asti: il funzionario scelto resterà in carica per quattro anni. Le candidature si devono presentare all’ufficio elettorale provinciale domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno. Le operazioni di voto si svolgeranno presso il seggio centrale nella sede della Provincia di Asti e nelle sezioni distaccate allestite nei Comuni di Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato.

Nosenzo ha presieduto l’assemblea dei sindaci

Ieri si è svolta l’assemblea dei sindaci, convocati nel salone consiliare, per predisporre i comizi elettorali e le operazioni di voto. A presiedere l’assemblea, il presidente provinciale facente funzione (nonché sindaco di Nizza Monferrato) Simone Nosenzo: «Una riunione svolta in un clima di collaborazione e convergenza fra gli amministratori intervenuti che ha portato a convocare le elezioni il prima possibile per dare la necessaria stabilità all’ente» ha commentato.

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