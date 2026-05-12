Torino, cresce il mercato immobiliare: compravendite in aumento e prezzi ancora in salita

TORINO – Il mercato immobiliare residenziale della Torino e dell’intera area metropolitana continua a mostrare segnali di crescita. Nel 2025 le compravendite hanno registrato un netto aumento rispetto all’anno precedente, sostenute soprattutto dal calo dei tassi sui mutui che ha riportato fiducia tra le famiglie dopo il rallentamento del biennio 2023-2024.

Secondo i dati diffusi sul comparto immobiliare, nell’intera città metropolitana sono state concluse 34.660 transazioni, con un incremento dell’11,7% rispetto al 2024. Anche i comuni fuori dal capoluogo hanno seguito lo stesso andamento, segnando un +11,1%.

Più della metà delle compravendite, circa il 53%, si concentra proprio nei centri esterni a Torino. A livello generale, il territorio metropolitano registra un’intensità di mercato superiore alla media nazionale, con 2,87 compravendite ogni 100 abitazioni esistenti.

Nel solo comune di Torino le abitazioni vendute nel 2025 sono state circa 14.700, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Il fatturato complessivo del settore ha raggiunto i 4 miliardi di euro, con un aumento del 5,9%.

A favorire la ripresa è stato soprattutto il progressivo abbassamento dei tassi di interesse deciso dalla Bce tra la fine del 2024 e il 2025. Dopo mesi di incertezza legata al costo del denaro, molte famiglie hanno ripreso a investire nell’acquisto della casa, riattivando anche parte della domanda rimasta bloccata negli anni precedenti.

Le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore crescita delle compravendite, che potrebbero arrivare a quota 15.400 abitazioni nel capoluogo piemontese, con un’offerta sostanzialmente stabile.

Continua intanto anche il lento aumento dei prezzi. Nelle zone centrali della città le quotazioni medie hanno ormai superato dell’11,1% i livelli del 2008. Nel 2025 i valori medi si attestano a 5.500 euro al metro quadrato in centro, 3.550 euro nel semicentro e 2.100 euro nelle aree periferiche.

Segnali di ripresa arrivano anche dalla periferia, dove i prezzi di vendita sono cresciuti del 2,4% e i canoni di locazione del 2,9%. Un andamento influenzato anche dagli interventi di riqualificazione urbana e dalle nuove infrastrutture.

Sul fronte degli affitti, i canoni medi annui raggiungono i 250 euro al metro quadrato nelle zone centrali, 150 euro nel semicentro e 71 euro in periferia.

Per il 2026 gli analisti prevedono ulteriori aumenti moderati sia dei prezzi sia degli affitti. Resta però l’incognita legata all’andamento dell’inflazione e delle future decisioni della Bce: un eventuale rialzo dei tassi potrebbe rallentare nuovamente il mercato.

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