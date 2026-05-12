“Anime musicali”: al Cinema Massimo di Torino tre film per raccontare il rapporto tra musica e animazione giapponese

TORINO – Dal 15 al 29 maggio il Cinema Massimo ospiterà “Anime musicali”, rassegna organizzata dal Museo Nazionale del Cinema dedicata al ruolo della musica negli anime giapponesi.

L’iniziativa propone tre film che mettono al centro il rapporto tra colonna sonora, ritmo narrativo e costruzione dei personaggi, esplorando come la musica venga utilizzata nell’animazione non solo come accompagnamento, ma anche come elemento capace di definire atmosfere, ambientazioni e coinvolgere direttamente lo spettatore.

La rassegna parte dall’idea che il legame tra immagini e musica sia sempre più centrale nell’industria contemporanea dell’animazione, sia dal punto di vista narrativo sia sotto il profilo del successo commerciale. Un percorso che richiama inevitabilmente la tradizione del musical animato legata alla Disney, ma che negli anime assume forme e linguaggi differenti.

A introdurre le proiezioni sarà Alessandra Richetto, curatrice della rassegna.

PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

Takeshi Koike

Redline (Reddorain)

(Giappone 2009, 102’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Questo film d’animazione giapponese racconta la Redline, la gara automobilistica clandestina più famosa ed avvincente dell’universo. Tenendosi soltanto una volta ogni cinque anni, tutti vogliono parteciparvi e uomini e donne combattono a colpi di motore. Il film è stato in produzione per sette anni e ha richiesto la realizzazione di oltre 100.000 disegni fatti a mano.

Ven 15, h. 20.30

Shōji Kawamori, Noboru Ishiguro

Macross – Do You Remember Love (Choujikuu Yousai Macross – Ai Oboete Imasu ka)

(Giappone 1984, 115’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Cinque mesi dopo la fuga dalla Terra, la gigantesca nave da guerra Macross accompagna una popolazione umana verso il proprio pianeta natale. Tuttavia, la Macross dovrà resistere all’assalto degli spietati alieni Zentraedi, che potrebbero condividere con gli umani un legame in grado di stravolgere il concetto stesso di umanità.

Ven 22, h. 20.30

Yoshifumi Kondo

I sospiri del mio cuore (Mimi Wo Sumaseba)

(Giappone 1995, 111’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Shizuku è un’adolescente con la passione per la scrittura. Un giorno si accorge che tutti i libri che sceglie in biblioteca sono stati presi precedentemente sempre dalla stessa persona. Una casualità le lascia pensare che si tratti di Seiji, un ragazzo che trova antipatico e dispettoso. È davvero possibile che sia proprio lui il misterioso lettore? Un curioso gatto che viaggia indisturbato in metropolitana la aiuterà scoprire di più sulla vita di Seiji e sul sorprendente negozio di suo nonno.

Ven 29, h. 20.30

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