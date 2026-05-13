Anche Gtt aderisce allo sciopero generale di 24 ore di lunedì 18 maggio: le fasce garantite

TORINO – Come anticipato, lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata complicata in tutta Italia a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato dall’USB (Unione Sindacale di Base) e da altre sigle del sindacalismo di base. La mobilitazione interesserà numerosi settori pubblici e privati, con possibili disagi soprattutto nei trasporti, nella sanità, nella scuola e nella pubblica amministrazione.

Anche il Gruppo Torinese Trasporti aderirà allo sciopero, garantendo però il servizio in determinate fasce orarie:

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri servizio al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Perché è stato proclamato lo sciopero?

Alla base della protesta ci sono motivazioni sociali e politiche: i sindacati parlano di opposizione alla guerra, al riarmo, ai tagli al welfare e alla crisi del sistema sanitario e scolastico pubblico. Tra le richieste figurano anche aumenti salariali, maggiori tutele per i lavoratori e investimenti nei servizi pubblici.

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