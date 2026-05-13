CronacaVerbano Cusio Ossola
Droga consegnata a domicilio a Omegna: arrestato un giovane
Mentre i carabinieri procedevano con la perquisizione, il cellulare dell’uomo continuava a squillare incessantemente
OMEGNA – Nuovo intervento dei carabinieri contro lo spaccio di droga nel Verbano-Cusio-Ossola. A Omegna un giovane senza fissa dimora è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso mentre effettuava una presunta consegna di cocaina.
L’auto sospetta
Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo viaggiava a bordo di un’auto già segnalata alle forze dell’ordine come sospetta. Il veicolo sarebbe stato utilizzato per la distribuzione della droga non soltanto nei cosiddetti “boschi della droga” del Vco, ma anche direttamente nei centri abitati, con vere e proprie consegne a domicilio.
I carabinieri, impegnati in un servizio in abiti civili, hanno prima pedinato l’auto monitorandone gli spostamenti. Durante l’operazione avrebbero documentato una rapida cessione di stupefacente avvenuta proprio a Omegna. A quel punto è scattato il controllo.
La perquisizione
Nel corso della perquisizione personale i militari hanno trovato nascosti in un calzino sette piccoli involucri contenenti complessivamente 3,66 grammi di cocaina. Il giovane aveva inoltre con sé 1.180 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.
Un dettaglio ha attirato l’attenzione degli investigatori: mentre i carabinieri procedevano con la perquisizione, il cellulare dell’uomo continuava a squillare incessantemente. Secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato di clienti in attesa delle successive consegne.
Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Verbania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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