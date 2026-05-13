Il modello Bertram Derthona Tortona raccontato dai suoi dirigenti dal canale Youtube della Lega

Il modello Bertram Derthona Tortona è il protagonista dell’ultima puntata di Basketball & Conversations, il format ufficiale della Lega Basket Serie A dedicato ai protagonisti del campionato di basket italiano.

Andrea Bargnani ex star della NBA e ora LBA Executive Advisor è stato a Tortona per intervistare il patron Beniamino Gavio, il presidente Marco Picchi e il general manager Gianmaria Vacirca per raccontare visione e strategie dei Leoni tortonesi. Insieme hanno parlato della struttura organizzativa della società con il ruolo centrale della Nova Arena e il rapporto tra sport, imprenditoria e territorio.

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