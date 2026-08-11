Le fiamme divorano il monte Barone in Valsessera, ricomparsi alcuni focolai

COGGIOLA – Ha ripreso prepotentemente vigore questo pomeriggio il rogo sul monte Barone nel Biellese, alimentato dal vento caldo. Le fiamme hanno raggiunto nelle scorse ore il Rifugio Monte Barone, a quasi 1600 metri.

Le squadre Vvf e Aib, con l’ausilio di un canadair, sono impegnate nello spegnimento da lunedì 3 agosto, per il momento non aiutate dalle condizioni atmosferiche.

Nella mattinata di oggi alcune riaccensioni sono state segnalate vicino al rifugio dell’Alpe Ponasca, lungo uno dei principali itinerari utilizzati dagli escursionisti per salire verso il Monte Barone. Un altro focolaio era comparso nella zona conosciuta come Sasso Nero, poco sopra la località Piane.

Il Comune di Coggiola nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico sia veicolare sia pedonale di via Cavallero, nel tratto compreso tra le bocchette dell’acqua e il Santuario del Cavallero. Il provvedimento resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e si aggiunge alle altre limitazioni già adottate nell’area interessata dall’incendio, tra cui la chiusura dei rifugi del Monte Barone e della Ciota e il divieto di accesso ai sentieri.

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