Monopattini elettrici: dal 16 maggio scattano targa e assicurazione. Tutte le nuove regole e le sanzioni

TORINO – Dal 16 maggio 2026 cambia radicalmente la circolazione dei monopattini elettrici in Italia. Entra infatti in vigore un nuovo pacchetto di obblighi previsto dal Codice della Strada, che introduce elementi finora assenti per questo tipo di veicolo: contrassegno identificativo (la cosiddetta “targa”) e assicurazione obbligatoria RC.

Una stretta che punta a rendere più tracciabili i mezzi e a ridurre incidenti e comportamenti irregolari, dopo anni di crescita della mobilità elettrica urbana.

Cosa cambia dal 16 maggio

Dal giorno della decorrenza, tutti i monopattini elettrici dovranno rispettare tre obblighi principali:

1. Targa (contrassegno identificativo)

Ogni monopattino dovrà essere dotato di un contrassegno identificativo personale, applicato in modo visibile sul mezzo.

Serve a identificare il proprietario

È collegato alla Motorizzazione civile

Deve essere esposto in modo leggibile

2. Assicurazione RC obbligatoria

Diventa obbligatoria una polizza di responsabilità civile verso terzi, che copra eventuali danni a persone o cose causati durante la circolazione. Per questioni tecniche però questo obbligo entrarà in vigore dal 16 luglio.

3. Regole tecniche e controlli più severi

Restano e vengono rafforzate le norme già introdotte negli ultimi anni su:

limiti di velocità

età minima di utilizzo 14 anni

obbligo di casco per tutti (non solo per i minorenni)

divieti di circolazione su alcune aree urbane

Le sanzioni previste

Chi non rispetta i nuovi obblighi rischia multe salate.

Sanzioni amministrative

Per chi circola senza targa o senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro.

Altre possibili conseguenze

Oltre alla multa, le autorità possono disporre anche:

fermo del mezzo nei casi più gravi

contestazioni aggiuntive in caso di incidente senza copertura assicurativa

Perché arrivano queste regole

La stretta normativa nasce da un aumento significativo dell’uso dei monopattini e, parallelamente, degli incidenti in ambito urbano.

L’obiettivo delle nuove disposizioni è:

rendere i mezzi identificabili

aumentare la sicurezza stradale

garantire copertura assicurativa obbligatoria in caso di danni a terzi

Attenzione alle scadenze

È importante distinguere le diverse date operative:

16 maggio 2026 → obbligo di targa (contrassegno)

16 luglio 2026 → obbligo assicurazione RC (slittamento tecnico)

In sintesi

Dal 16 maggio i monopattini non saranno più “liberi” come in passato: diventano a tutti gli effetti veicoli tracciabili e assicurati, con regole più simili a quelle di ciclomotori e altri mezzi di circolazione urbana.

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