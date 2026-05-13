Sul Piemonte ancora rischio di forti temporali, si rinforza anche il foehn: le previsioni

TORINO – Come successo negli ultimi giorni, sulla nostra regione saranno possibili nuovi rovesci e temporali sparsi talora intensi.

Le previsioni

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, oggi stabile, con possibili deboli rovesci pomeridiani sui rilievi alpini. Da domani una vasta saccatura polare, in discesa dal Mare del nord fino al Nord Italia, causerà un aumento dell’instabilità dalle ore centrali dapprima con rovesci e temporali deboli isolati sui settori alpini e poi, nel corso del pomeriggio, favorendo fenomeni più intensi e persistenti sulle pianure fino alla sera, localmente forti.

Il gradiente barico, prosegue Arpa, associato alla depressione determinerà anche rinforzi di foehn dal primo mattino sui settori alpini occidentali fino alle zone di media valle, in estensione alle pianure adiacenti e in Appennino dal pomeriggio. Venerdì le condizioni rimarranno ancora perturbate con rovesci sparsi al mattino e piogge più persistenti sul basso Piemonte dal pomeriggio fino a sabato mattina.

Dal pomeriggio di sabato si avrà un generale miglioramento e un lieve rialzo delle temperature.

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