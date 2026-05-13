TORINO – La giornata di giovedì 14 maggio 2026 porterà condizioni meteorologiche generalmente favorevoli su Torino e sull’area metropolitana, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Ovest. Dopo le ultime giornate variabili, il capoluogo piemontese ritroverà infatti un contesto più stabile, caratterizzato da ampie schiarite, clima asciutto e temperature gradevoli. Secondo le previsioni, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, anche se non mancheranno temporanei addensamenti nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni sul territorio cittadino. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima si fermerà a 9°C. Lo zero termico salirà fino a 2267 metri, segnale di un progressivo rialzo termico in quota. Resta però da segnalare una moderata ventilazione occidentale, con raffiche più intense nel pomeriggio: per questo motivo è stata indicata un’allerta meteo per vento.

Mattino: cieli sereni e clima fresco all’alba

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni decisamente stabili su Torino. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con aria fresca ma asciutta e buona visibilità su tutta la pianura torinese. Le temperature mattutine oscilleranno tra i 9 e gli 11 gradi, mentre i venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere un’atmosfera limpida. La situazione risulterà favorevole sia per gli spostamenti urbani sia per le attività all’aperto.

Pomeriggio: sole prevalente ma vento in rinforzo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere sul Torinese, anche se saranno possibili alcuni annuvolamenti temporanei nelle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C, regalando un clima pienamente primaverile. Tuttavia, sarà soprattutto il vento a caratterizzare il pomeriggio: le correnti occidentali tenderanno infatti a rinforzarsi, con raffiche localmente sostenute soprattutto nelle aree più aperte e periferiche. Nonostante ciò, il rischio di pioggia resterà assente.

Sera: ritorno del sereno e clima più tranquillo

Con il passare delle ore serali la nuvolosità tenderà ulteriormente a diminuire, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Torino. Anche il vento andrà gradualmente attenuandosi, favorendo una serata più tranquilla e fresca ma senza particolari criticità meteorologiche.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 15 maggio: per venerdì è previsto un graduale peggioramento del tempo con maggiore nuvolosità e possibilità di piogge sparse, soprattutto nella seconda parte della giornata;

per venerdì è previsto un graduale peggioramento del tempo con maggiore nuvolosità e possibilità di piogge sparse, soprattutto nella seconda parte della giornata; Sabato 16 maggio: sabato il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti associati a deboli piogge intermittenti;

sabato il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti associati a deboli piogge intermittenti; Domenica 17 maggio: la giornata di domenica dovrebbe riportare condizioni decisamente più stabili, con tempo soleggiato e clima più mite su gran parte del Torinese.

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