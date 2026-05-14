CulturaTorino
Si è aperto con le solite code agli ingressi il Salone Internazionale del libro di Torino
Da oggi a lunedì 18 maggio ci saranno al Lingotto 2700 eventi e 70 sale
TORINO – Si è aperta alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli l’edizione 2026 del Salone Internazionale del libro di Torino. Questa mattina le tradizionali code del primo giorno di Salone hanno dato il via alla kermesse.
Presenti all’apertura anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone.
Da oggi a lunedì 18 maggio ci saranno al Lingotto 2700 eventi e 70 sale disseminate nei 147mila metri quadri degli spazi del Salone, diecimila in più del 2025.
Grande spazio ai più giovani, con l’area Bookstock che raddoppia, anche in onore alla frase guida di questa edizione, “Il mondo salvato dai ragazzini”, mutuata da Elsa Morante.
Da oggi e fino lunedì Torino sarà ancora una volta al centro del mondo della cultura europea.
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