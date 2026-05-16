Droga nascosta in cucina, arrestato un 56enne nel quartiere San Donato a Torino

TORINO – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere San Donato di Torino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile al termine di un’attività investigativa concentrata su un appartamento di corso Tassoni, dove gli agenti sospettavano fosse in corso un’attività di spaccio. Per questo motivo è stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi dello stabile.

Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno notato diversi movimenti sospetti e il continuo via vai di un uomo dall’edificio. Gli investigatori hanno quindi deciso di effettuare un controllo nell’alloggio.

Una volta arrivati sul pianerottolo e qualificatisi come agenti della Polizia di Stato, hanno sentito provenire dall’interno alcuni rumori improvvisi, compatibili con un tentativo di nascondere qualcosa.

Entrati nell’appartamento, gli agenti hanno sorpreso il cinquantaseienne mentre cercava di occultare alcuni involucri di droga dentro un cappello di lana appoggiato sul tavolo della cucina.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati un panetto di eroina e numerose dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di quasi 600 grammi. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

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