SportTorino
Final Four Champions League volley, Perugia vola in finale: battuta Varsavia 3-0
Perugia raggiunge così la terza finale europea della sua storia
TORINO – La Sir Sicoma Monini Perugia conquista la finale della CEV Champions League maschile superando 3-0 (25-19, 25-20, 26-24) la PGE Projekt Warszawa nella semifinale disputata all’Inalpi Arena di Torino.
La squadra allenata da Angelo Lorenzetti ha controllato i primi due set, mentre nel terzo parziale ha dovuto respingere il tentativo di rimonta dei polacchi, chiudendo ai vantaggi sul 26-24.
Perugia raggiunge così la terza finale europea della sua storia. La sfida per il titolo è in programma domani, 17 maggio, alle 20.30.
Nell’altra semifinale, l’Aluron CMC Warta Zawiercie ha sconfitto lo Ziraat Bankkart Ankara per 3-1, conquistando a sua volta l’accesso alla finale.
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