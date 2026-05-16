Novara, pistola scacciacani in classe: era una bravata, denunciati due studenti minorenni

NOVARA – Si sono presentati a scuola con una pistola scacciacani priva del tappo rosso, facendo scattare l’allarme tra compagni e insegnanti. È accaduto venerdì 15 maggio in mattinata all’istituto professionale Bellini di Novara, dove due studenti quindicenni sono stati denunciati per procurato allarme.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i ragazzi stavano maneggiando l’arma per gioco all’interno della scuola di via Liguria. La mancanza del tappino rosso, però, ha fatto pensare che la pistola potesse essere vera. Alcuni presenti hanno quindi avvisato i docenti e la presidenza, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le pattuglie delle Volanti, che hanno identificato i due studenti e li hanno accompagnati in questura per gli accertamenti del caso. Successivamente i minorenni sono stati riaffidati ai genitori, come previsto dalla normativa.

Dalle verifiche effettuate è emerso che si sarebbe trattato di una bravata compiuta con leggerezza, senza valutare le possibili conseguenze del gesto. I due giovani, inoltre, non risultano noti alle forze dell’ordine.

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