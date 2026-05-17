“Torino Shadow” di Jia Zhang-Ke in anteprima mondiale al Festival di Cannes

TORINO – Il cortometraggio “Torino Shadow”, diretto da Jia Zhang-Ke e interpretato da Zhao Tao, sarà presentato in anteprima mondiale il 19 maggio nella sezione Cannes Classics Special Screenings dell’Official Selection del Festival di Cannes.

Girato tra Cina e Torino, il film rende omaggio alla città e al cinema, con scene ambientate alla Mole Antonelliana e al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile.

Il progetto è coprodotto dal Museo Nazionale del Cinema e dal Jia Zhang-Ke Art Centre, con distribuzione di MK2. “Torino Shadow” fa parte di “Torino Encounters”, iniziativa dedicata ai cortometraggi d’autore che coinvolge registi internazionali nella valorizzazione del patrimonio cinematografico e culturale torinese.

Tra i titoli già realizzati nell’ambito del progetto c’è “Ecce Mole” di Heinz Emigholz, mentre nei prossimi mesi arriveranno nuovi lavori firmati da Radu Jude, Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio, Jessica Sarah Rinland e Aleksandr Sokurov.

Il presidente del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo, ha sottolineato l’importanza della presenza di Torino e del Piemonte a Cannes, mentre il direttore del Museo Carlo Chatrian ha definito il film “un omaggio originale alla città e al cinema”.

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