Anziano di 83 anni grave al Cto di Torino: è caduto da un trattore, poi è stato investito da un altro mezzo

BIELLA – Un anziano di 83 anni si trova ricoverato in condizioni gravi al Cto di Torino dopo essere caduto da un trattore ed essere in seguito investito da un altro mezzo agricolo.

Cosa è successo

È successo tutto nella mattinata di oggi in località Zubino a Donato, un piccolo comune montano di circa 680 abitanti in provincia di Biella. Qui, secondo quanto si apprende, il pensionato è prima caduto dal proprio trattore e successivamente è stato investito da un secondo mezzo agricolo.

L’83enne è apparso subito in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e l’elisoccorso decollato da Borgosesia. L’uomo è stato prima stabilizzato sul luogo e in seguito trasportato al Cto di Torino in codice rosso: ha riportato importanti traumi a un braccio e a una gamba.

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