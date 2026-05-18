Successo per la Sagra dell’Asparago di Santena: già 4.500 coperti nei primi tre giorni

SANTENA – Parte con numeri da record la 93esima edizione della Sagra dell’Asparago di Santena, che nei primi tre giorni ha fatto registrare circa 4.500 coperti serviti tra ristorante e area street food.

Nonostante la pioggia e il freddo di venerdì abbiano rallentato l’avvio della manifestazione, il bel tempo del fine settimana ha richiamato migliaia di persone a Santena, tra stand gastronomici, concerti ed eventi.

Sotto il PalAsparago, la tensostruttura da 750 metri quadrati allestita dalla Pro Loco insieme al Comune, sono stati serviti 4mila pasti. Altri 500 piatti sono stati distribuiti nell’area street food curata dalla Pro Santena.

Oltre 200 volontari hanno lavorato tra cucina e servizio ai tavoli, coordinati dallo chef Lucian Tancau insieme a Gianni Lauto, Pierpaolo Verzilli e Mattia Spataro.

“I dati del PalAsparago sono gli stessi del 2025, che per noi fu un’edizione da record», spiega Domenico Tosco. «Grazie allo street food, nei primi tre giorni siamo addirittura sopra rispetto a un anno fa”.

Nei giorni scorsi il calo della produzione di asparagi dovuto al freddo aveva creato qualche preoccupazione per gli approvvigionamenti, ma la situazione sembra ora sotto controllo grazie all’aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Domenica alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha incontrato produttori e associazioni cittadine fermandosi poi al PalAsparago.

“Invito piemontesi e non a venire a Santena — ha detto Cirio —. Con l’acqua che c’è stata e con il bel sole di questi giorni, qui troverete l’asparago migliore del mondo”.

La Sagra dell’Asparago proseguirà fino a domenica 24 maggio. La cucina sarà aperta tutte le sere dalle 19 alle 22 e nei fine settimana anche a pranzo, dalle 12 alle 15. In programma ogni sera anche concerti e momenti di intrattenimento nelle piazze del centro cittadino.

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