A Carentino una donna accoltella la madre, che si getta dalla finestra per sfuggirle

CARENTINO – Nel tardo pomeriggio di ieri a Carentino, in provincia di Alessandria, una donna di oltre sessant’anni è rimasta gravemente ferita al termine di una violenta aggressione avvenuta all’interno della propria abitazione. A intervenire sono stati i Carabinieri della locale Stazione, allertati da una vicina di casa che ha chiamato il numero unico di emergenza 112 dopo aver assistito alla scena e aver prestato i primi soccorsi alla vittima.

L’aggressione della figlia

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna sarebbe stata aggredita dalla figlia trentenne nel corso di una lite degenerata in pochi minuti. Nel tentativo di sfuggire all’attacco, la sessantenne si sarebbe lanciata da una finestra della villetta indipendente dove vive il nucleo familiare.

All’arrivo dei Carabinieri, la donna è stata trovata nel giardino dell’abitazione, riversa a terra sotto la finestra aperta. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: oltre ai traumi causati dalla caduta, presentava diverse ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Gli abiti erano lacerati e completamente intrisi di sangue.

L’intervento del 118

I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Alessandria, dove è stata ricoverata in pericolo di vita. Secondo quanto riferito, si trova tuttora ricoverata a causa delle gravi lesioni riportate.

L’arresto della figlia

Nel frattempo i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione, individuando la figlia della vittima nella propria camera da letto. La 30enne presentava vistose tracce di sangue sul volto e sugli indumenti, compatibili – secondo gli investigatori – con il precedente accoltellamento della madre. La donna è stata quindi arrestata in flagranza di reato.

Considerate le sue condizioni psicofisiche, il Tribunale di Alessandria ha disposto per la trentenne gli arresti domiciliari nel reparto di Psichiatria dell’ospedale alessandrino.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato alla brutale aggressione domestica.

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