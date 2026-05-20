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Il Giro d’Italia arriva in Piemonte con le tappe da Imperia a Novi Ligure e da Alessandria a Verbania

Il Giro d’Italia attraverserà il Piemonte da sud a Nord

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17 secondi fa

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L’attesa è finita : giovedì 21 maggio il Giro d’Italia arriva in Piemonte con la dodicesima tappa che parte da Imperia fino a Novi Ligure per 177 km. entrando in regione dal Sassello per poi scendere verso il novese.

Il giorno successivo venerdì 22 maggio si parte da Alessandria per attraversare la regione da sud a nord fino al lago Maggiore e arrivare a Verbania dopo 186 km.

Sabato 23 maggio il giro passa in Valle d’Aosta con una tappa che la attraversa per poi chiudersi a  Pila dopo 133 km.

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