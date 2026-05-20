Piemonte chiama New York: artigianato, moda e turismo delle radici al centro del progetto tra Torino, Biella e gli USA

TORINO – Il Piemonte guarda agli Stati Uniti per rafforzare l’export artigiano, valorizzare il Made in Italy e consolidare il legame con la comunità italiana oltreoceano. Nasce con questi obiettivi “Piemonte chiama NYC”, il progetto promosso da Confartigianato Imprese Piemonte insieme a ANCoS APS Torino e ANCoS APS Biella, con il patrocinio della Regione Piemonte.

L’iniziativa unisce Torino, Biella e New York in un percorso di internazionalizzazione che punta a creare nuove opportunità commerciali per le imprese piemontesi e a promuovere il cosiddetto “turismo delle radici”, valorizzando il patrimonio culturale e identitario della regione presso la comunità italo-americana.

Partner strategici del progetto sono la Columbus Citizens Foundation, storica organizzazione no-profit fondata nel 1929 per preservare la cultura italo-americana, e House of Made in Italy, realtà impegnata nella promozione dell’identità italiana negli Stati Uniti.

Un progetto in tre tappe tra Manhattan e il Piemonte

“Piemonte chiama NYC” si sviluppa lungo tutto il 2026 attraverso tre momenti principali che coinvolgono imprese, istituzioni e operatori internazionali.

La prima tappa si è svolta il 12 marzo a Manhattan con “Taste of Piemonte”, evento ospitato dalla Columbus Citizens Foundation dedicato alla tradizione gastronomica piemontese. Degustazioni, show-cooking e approfondimenti culturali hanno raccontato il patrimonio culinario regionale e la sua evoluzione contemporanea.

Dal 21 al 24 maggio prende invece il via la seconda fase del progetto, con una missione di incoming in Piemonte che vedrà protagonista una delegazione di professionisti della comunità italiana di New York attivi nei settori business e lifestyle. L’obiettivo è favorire relazioni dirette tra imprese piemontesi e operatori statunitensi.

La terza tappa si terrà infine a New York dal 10 al 12 ottobre con il “Piemonte Fashion & Craftsmanship Show”, inserito nelle celebrazioni del Columbus Day. Il programma comprenderà il gala annuale presso Cipriani Wall Street e la tradizionale parata sulla Fifth Avenue trasmessa dall’emittente americana ABC Channel 7.

La missione americana tra Torino, Biella, Candelo e Oropa

Il programma piemontese della delegazione americana toccherà alcuni dei luoghi simbolo dell’artigianato, della cultura e della spiritualità regionale.

Il 21 maggio, a Torino, gli ospiti visiteranno storiche botteghe artigiane per conoscere da vicino le eccellenze manifatturiere del territorio e il valore del “saper fare” torinese.

Il giorno successivo la delegazione sarà ricevuta al Grattacielo della Regione Piemonte dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Tronzano. Durante l’incontro verrà consegnata un’opera dell’artista Daniele Basso ispirata alle eccellenze piemontesi e al progetto di cooperazione internazionale.

La giornata proseguirà con una visita all’Istituto IRCCS di Candiolo, centro d’eccellenza per la ricerca oncologica.

Il 23 maggio la missione si sposterà nel Biellese, con visite al Borgo del Piazzo e al Ricetto di Candelo in occasione della mostra “Mestieri Artigiani”. Previsti anche incontri di networking tra imprese locali dei comparti moda e alimentazione e professionisti americani interessati al mercato italiano.

La giornata si concluderà con una sfilata di moda artigiana in piazza Castello, mentre il 24 maggio sarà dedicato alla dimensione culturale e spirituale del territorio con la visita al Santuario di Oropa e la celebrazione nella Basilica officiata da Don Luigi Portarulo.

Confartigianato: “Il Piemonte diventa una vetrina internazionale”

Secondo il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, il progetto rappresenta una grande occasione di promozione internazionale del territorio piemontese.

Felici sottolinea come il Piemonte diventi “una vetrina internazionale delle nostre eccellenze, dall’enogastronomia al tessile, dall’artigianato d’arte al turismo”, evidenziando il ruolo centrale della moda artigiana piemontese, fatta di creazioni sartoriali, calzature pregiate e accessori su misura.

Per il presidente di ANCoS Torino, Renato Rolla, la visita della comunità italiana di New York rappresenta “uno dei momenti topici di questo percorso culturale e d’impresa”, capace di offrire visibilità internazionale alle aziende locali e favorire il confronto diretto con intermediari e professionisti statunitensi.

Anche Cristiano Gatti evidenzia il valore strategico della tappa biellese, ricordando come il progetto abbia preso ufficialmente forma a New York lo scorso marzo, alla presenza del Console Generale d’Italia Giuseppe Pastorelli.

L’iniziativa punta così a rafforzare il dialogo economico e culturale tra Piemonte e Stati Uniti, trasformando l’artigianato locale in uno strumento di promozione internazionale e di sviluppo territoriale.

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