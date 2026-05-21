Torino, 200 bambini in piazza Foroni per il Mus-e Festival

TORINO – Una parata circense tra le vie del mercato di Piazza Foroni, nel cuore di Barriera di Milano, aprirà venerdì 22 maggio la prima edizione del Mus-e Festival, iniziativa promossa dalla Fondazione Mus-e Italia ETS per contrastare la povertà educativa attraverso l’arte.

A partire dalle 10.30, circa 200 bambini e bambine di nove classi delle scuole Gabelli e Pestalozzi sfileranno nel quartiere trasformandolo in un grande palcoscenico urbano. Guidati dall’artista Manuel Vennettilli, con la partecipazione di Alessandro Bucchieri, i giovani protagonisti daranno vita a una performance itinerante che punta a riappropriarsi simbolicamente di uno spazio cittadino complesso, spesso segnato da fragilità sociali.

Il festival prosegue tra laboratori e teatro

La manifestazione continuerà sabato 23 maggio alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con una giornata aperta a bambini e famiglie tra laboratori gratuiti, attività artistiche e momenti di formazione per insegnanti. In programma esperienze dedicate a movimento, musica e arti visive, prima della chiusura con lo spettacolo teatrale “Odissea contemporanea”, già sold out.

Tra le attività proposte spicca il laboratorio di danza “Leggeri come una piuma”, curato dall’artista Mus-e Elena Barolo, che invita i partecipanti a esplorare il tema del volo come simbolo di libertà e leggerezza attraverso il linguaggio del corpo. Due i turni previsti, per fasce d’età dai 5 agli 8 anni e dai 9 ai 12.

Spazio anche alle arti visive con “Diari d’Artista”, laboratorio guidato da Roberta Billè, che coinvolgerà bambini e adulti nella creazione di un diario personale realizzato con tecniche miste. L’esperienza alternerà momenti di gioco e riflessione, favorendo la condivisione creativa tra generazioni.

La musica sarà protagonista con “Orchestra Express”, progetto di Sonia Llombart Jorba, che trasformerà i partecipanti in una vera e propria orchestra grazie alla body percussion e all’uso di strumenti a percussione. Un’attività pensata per avvicinare i più piccoli al ritmo e alla collaborazione musicale.

Formazione per insegnanti e grande chiusura teatrale

Nel pomeriggio di sabato si terrà anche il seminario “Giocare al teatro”, condotto da Graziano Melano, dedicato a insegnanti, educatori e operatori. Il laboratorio offrirà strumenti pratici per l’uso del corpo, della voce e dello spazio scenico.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo “Odissea contemporanea”, una rilettura del viaggio di Ulisse in chiave moderna che affronta temi come migrazioni, identità, accoglienza e ricerca di una casa. Sul palco saranno coinvolte cinque classi di scuole primarie torinesi insieme a un ampio gruppo di artisti tra danza, teatro e musica, con contributi originali e video animazioni realizzate dai disegni dei bambini.

Un progetto educativo su scala nazionale

Il Mus-e Festival nasce con l’obiettivo di portare fuori dalle aule l’esperienza artistica che la Fondazione sviluppa durante l’anno scolastico. Un progetto che coinvolge migliaia di bambini e punta a promuovere inclusione, creatività e crescita personale attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Ispirato alla visione del violinista Yehudi Menuhin, il programma Mus-e utilizza infatti musica, teatro, danza e arti visive come strumenti per sviluppare empatia e competenze relazionali, intervenendo soprattutto nelle scuole delle periferie urbane.

Sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, con il patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 6, il festival ha scelto proprio il capoluogo piemontese per la sua prima edizione, una città dove il progetto è già ampiamente radicato.

Nel solo anno scolastico 2025/26, a Torino sono stati attivati circa 200 laboratori, coinvolgendo 14 istituti comprensivi, 33 scuole primarie e circa 4.000 bambini, oltre a sezioni di scuola dell’infanzia e un percorso dedicato ai piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita.

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