Prevenzione, promozione di stili di vita sani e consulti medici: a Torino arriva una tappa del Tour della Salute

TORINO – Farà tappa a Torino, nel fine settimana, il Tour della Salute. L’evento itinerante con approccio multidisciplinare dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, toccherà quest’anno 15 località italiane. A Torino, unica tappa in Piemonte, l’evento sarà ospitato in piazza Vittorio Veneto sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è promossa dall’ente di promozione sportiva ASC Attività Sportive e gode dei patrocini del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tante le attività e i servizi proposti

In piazza Vittorio Veneto sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 6 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di esperti, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione. In entrambe le giornate sarà inoltre distribuito materiale informativo, curato da Federfarma, sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie.

La proposta del Tour vuole avvicinarsi a grandi e piccini. Contestualmente saranno infatti proposte diverse attività ludiche e aggregative, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria. In particolare, il personale specializzato coinvolgerà il pubblico e fornirà dimostrazioni: a Torino uno dei momenti clou sarà la camminata di fitwalking, con la supervisione di qualificati istruttori, pronti ad insegnare questa pratica a persone di ogni età. Spazio anche a yoga, scherma, karate e difesa personale.

Sport come strumento di prevenzione

«Lo sport è un potente strumento di prevenzione, benessere e qualità della vita» – dichiara Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC – «Come ASC, crediamo fermamente che praticare attività fisica con regolarità sia uno dei pilastri fondamentali per una vita sana ed equilibrata, capace di ridurre i rischi legati alle principali patologie e di migliorare il benessere psicofisico a tutte le età. Il Tour della Salute rappresenta per noi un’occasione preziosa per ribadire questo messaggio e avvicinare sempre più persone a uno stile di vita attivo e consapevole».

Dopo il Piemonte questo weekend, sarà la volta del Lazio (a Latina, il 30/31 maggio) e poi dell’Umbria (Perugia 29/30 agosto). Ultimo atto del Tour della Salute sarà a Reggio Calabria il 24 e 25 ottobre.

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