CronacaTorino
Capriolo cade in un canale ad Avigliana: salvato dai vigili del fuoco
L’animale non presentava ferite ma appariva molto affaticato a causa della permanenza in acqua e dei tentativi di uscire dal canale
AVIGLIANA – Momenti di apprensione ad Avigliana, nel Torinese, dove un capriolo è caduto in un canale artificiale che convoglia l’acqua dalla Dora Riparia verso la vicina area industriale. L’animale, impossibilitato a risalire autonomamente, è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenuti i volontari del distaccamento di Avigliana insieme al nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) di Torino, specializzato negli interventi in ambienti complessi. Dopo aver raggiunto il capriolo all’interno del canale, i soccorritori sono riusciti a recuperarlo in sicurezza.
L’animale, secondo quanto emerso, non presentava ferite ma appariva molto affaticato a causa della permanenza in acqua e dei tentativi di uscire dal canale.
Dopo il recupero, il capriolo è stato affidato al servizio veterinario competente, che provvederà a liberarlo in una zona ritenuta idonea e sicura per il suo ritorno in natura.
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