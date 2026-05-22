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CronacaTorino

Capriolo cade in un canale ad Avigliana: salvato dai vigili del fuoco

L’animale non presentava ferite ma appariva molto affaticato a causa della permanenza in acqua e dei tentativi di uscire dal canale

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11 secondi fa

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foto di repertorio

AVIGLIANA – Momenti di apprensione ad Avigliana, nel Torinese, dove un capriolo è caduto in un canale artificiale che convoglia l’acqua dalla Dora Riparia verso la vicina area industriale. L’animale, impossibilitato a risalire autonomamente, è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Per approfondire:

Sul posto sono intervenuti i volontari del distaccamento di Avigliana insieme al nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) di Torino, specializzato negli interventi in ambienti complessi. Dopo aver raggiunto il capriolo all’interno del canale, i soccorritori sono riusciti a recuperarlo in sicurezza.

L’animale, secondo quanto emerso, non presentava ferite ma appariva molto affaticato a causa della permanenza in acqua e dei tentativi di uscire dal canale.

Dopo il recupero, il capriolo è stato affidato al servizio veterinario competente, che provvederà a liberarlo in una zona ritenuta idonea e sicura per il suo ritorno in natura.

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