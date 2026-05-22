BiellaCronaca
Furto di 30 campanacci di mucca da collezione a Candelo: indagano i carabinieri
I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo
CANDELO – Un furto decisamente insolito quello denunciato nei giorni scorsi da un uomo di 45 anni residente a Candelo. A sparire non sono stati gioielli o apparecchi elettronici, ma una trentina di antichi campanacci da mucca custoditi nel solaio di una cascina.
Il proprietario si è rivolto ai carabinieri dopo essersi accorto della scomparsa degli oggetti, alcuni dei quali risalirebbero addirittura al Settecento. Si tratta di manufatti dal valore storico e collezionistico, molto ricercati dagli appassionati del settore, anche se difficili da rivendere nei canali tradizionali proprio per la loro particolarità.
L’uomo sarebbe coperto da assicurazione, ma avrebbe riferito di non possedere documentazione dettagliata o fotografie dei pezzi rubati, elemento che potrebbe complicare una precisa stima del valore complessivo della refurtiva.
I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo e verificare se i campanacci possano essere stati immessi nel circuito del collezionismo antiquario.
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