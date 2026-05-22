Mortalità in Italia: Biella e Alessandria tra i tassi più alti

PIEMONTE – Eppur si muore. Il rovescio amaro del celebre motto galileiano fotografa bene il Piemonte: due delle tre province italiane con il tasso di mortalità più alto si trovano qui, tra le Langhe e il Biellese. Un dato che riflette soprattutto il forte invecchiamento della popolazione piemontese (e italiana in generale), tra le più anziane d’Europa.

E’ quanto emerge dagli ultimi dati Istat*, rielaborati da Il Sole24Ore.

In provincia di Biella si registrano 14,4 decessi ogni mille abitanti, in quella di Alessandria 14,3. Davanti a loro, nella graduatoria nazionale, c’è solo Savona, con 14,5. Dietro, il resto d’Italia — con una media che si ferma a 11,06 morti ogni mille residenti. Un divario di quasi tre punti che, tradotto in termini concreti, significa circa il 30% di decessi in più rispetto alla norma nazionale.

14,4‰ BIELLA 2° IN ITALIA 14,3‰ ALESSANDRIA 3° IN ITALIA 11,06‰ MEDIA NAZIONALE 2025

Il peso dell’invecchiamento

Nella classifica nazionale delle province per tasso di mortalità, il Piemonte occupa una posizione scomoda. Biella e Alessandria si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto, precedute soltanto dalla ligure Savona. All’estremo opposto della classifica si trova Bolzano, con 8,8 decessi ogni mille abitanti: quasi la metà rispetto al dato biellese.

TASSO DI MORTALITÀ PER 1.000 ABITANTI — PROVINCE A CONFRONTO (2025) Savona (SV) 1ª in Italia 14,5 Biella (BI) 2ª in Italia 14,4 Piemonte Alessandria (AL) 3ª in Italia 14,3 Piemonte Media nazionale 11,06 Bolzano (BZ) ultima in Italia 8,8

Il fenomeno appare ancora più evidente se si scende dal livello provinciale a quello comunale. Ribordone, quarantasette abitanti in Valle dell’Orco, nel nord del torinese, ha registrato tre morti nel corso del 2025. Pochi in assoluto, impattanti in proporzione: il tasso di mortalità sale a 63,8 decessi ogni mille residenti, terzo valore più alto d’Italia.

A batterlo ci sono solo Galliavola, nel pavese, e Gorretto, in alta Val Trebbia. Numeri imponenti, certo. Ma che vanno letti con cautela: in paesi così piccoli, infatti, ogni singola morte sposta i tassi in modo significativo.

I TRE COMUNI CON IL TASSO DI MORTALITÀ PIÙ ALTO IN ITALIA (2025) COMUNE PROVINCIA / REGIONE ABITANTI DECESSI TASSO ‰ Galliavola Pavia — Lombardia 164 12 73,2 Gorretto Genova — Liguria 89 6 67,4 Ribordone

PIEMONTE Torino — Piemonte 47 3 63,8 Media nazionale 2025 11,06

Ribordone, il piccolo comune della Valle dell’Orco, oggi conta meno di cinquanta residenti. Quasi tutti anziani. Una realtà che decine di altri comuni piemontesi conoscono bene, pur senza raggiungere quei valori.

Torino sopra la media, Milano la più virtuosa

Anche il capoluogo di regione non sfugge alla tendenza. Torino chiude il 2025 con 12 decessi ogni mille abitanti, un punto sopra la media nazionale. Meglio di Genova — la grande città più colpita d’Italia, con 13,7‰ — ma peggio di Roma, Napoli, Palermo e Milano, che con 10‰ registra il dato più basso tra le metropoli.

TASSO DI MORTALITÀ PER 1.000 ABITANTI — GRANDI CITTÀ (2025) Genova 13,7 Torino 12,0 Piemonte Media nazionale 11,06 Roma · Napoli · Palermo <11 Milano 10,0

Troppi morti o pochi nati?

Diciamolo chiaramente: il problema non sono i morti, bensì i nuovi nati. Non è cinismo a buon mercato ma una constatazione del reale. Il Piemonte (così come l’Italia) invecchia da decenni, svuotato dall’emigrazione interna verso i grandi poli produttivi e da una natalità tra le più basse d’Europa. Finché non arriveranno nuovi abitanti — o nuovi nati — quei numeri non cambieranno.

Anzi, sono destinati a peggiorare.

* Fonte: Istat, statistiche sulla mortalità aggiornate — dati riferiti all’anno 2025. I tassi di mortalità sono calcolati per 1.000 abitanti sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025

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