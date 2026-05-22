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La Bertram Derthona Tortona vince 82 – 71 gara 3 contro Venezia e riapre i quarti dei playoff di basket
Gara 4 si giocherà alla Nova Arena di Tortona domenica 24 maggio
La Bertram Derthona Tortona vince 82 – 71 gara 3 contro Venezia e riapre i quarti dei playoff di basket
Davanti a una Nova Arena non esaurita i Leoni sono partiti decisi distanziando i veneti chiudendo il primo quarto 20-15 nonostante i tre falli del centro Olejniczak. Nel secondo quarto Tortona ha distanziato Venezia 43-31 grazie a una buona difesa che ha limitato i tiratori veneti. I tortonesi hanno però subito l’espulsione di Olejniczak entrato in campo per una baruffa fra i giocatori.
Al rientro in campo Tortona ha patito un passaggio a vuoto all’inizio del terzo quarto e si è fatta ricuperare una parte del vantaggio, per poi mantenere le distanze grazie alle bombe da tre di Vital e chiudere 58 – 54. Nell’ultimo quarto Tortona ha messo in campo l’orgoglio e la tecnica in un duello punto a punto anche se nel finale si è dilatato il vantaggio dei leoni che hanno chiuso sul .
Gara 4 si giocherà alla Nova Arena di Tortona domenica 24 maggio
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