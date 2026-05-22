Morte Moussa Balde, al Cpr di Torino animalizzazione e deumanizzazione

TORINO – Il Tribunale di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza relativa alla morte di Moussa Balde, il giovane originario della Guinea che si tolse la vita il 23 maggio 2021 all’interno del CPR di Torino. Una decisione che ha condotto alla condanna a un anno di reclusione dell’allora direttrice del centro, ritenuta “gravemente negligente” nella valutazione delle condizioni psicologiche del trattenuto.

Nel provvedimento, i giudici ricostruiscono non solo gli aspetti organizzativi e gestionali della struttura, ma soprattutto la vicenda personale di Balde, inserendola in un quadro più ampio di progressiva perdita di riferimenti umani e identitari all’interno del CPR.

La “vicenda umana” di Moussa Balde

Secondo quanto riportato nelle motivazioni, il giovane – già vittima di una violenta aggressione a sfondo razzista a Ventimiglia prima del trasferimento nel CPR – sarebbe entrato in un percorso di progressiva disgregazione psicologica.

I giudici richiamano le relazioni dei consulenti della parte civile, secondo cui, una volta all’interno della struttura, Balde avrebbe iniziato a perdere i propri riferimenti socioculturali. Nei documenti anagrafici risultava la provenienza dalla Guinea, ma tale informazione non veniva approfondita né considerata rilevante ai fini della sua storia personale.

De-parentalizzazione e de-culturizzazione

Uno dei passaggi più forti della sentenza riguarda l’assenza di un adeguato ascolto e accompagnamento umano. Secondo il Tribunale, nessun operatore medico, psicologico o legale avrebbe indagato sulla sua rete affettiva, sulle persone che lo aspettavano o sulla possibilità di contatti familiari.

Questo vuoto relazionale viene descritto come un processo di “de-parentalizzazione” e “de-culturizzazione”, con conseguente perdita progressiva dell’identità personale e sociale. Una condizione che, nelle parole dei giudici, avrebbe contribuito a una forma di “deumanizzazione” del trattenuto.

L’isolamento e il senso di “gabbia”

Un ulteriore elemento evidenziato riguarda la percezione soggettiva della detenzione. Balde non avrebbe compreso le ragioni del suo trattenimento, vivendo l’isolamento come una condizione di reclusione totale e priva di spiegazioni.

La sentenza ricostruisce anche episodi specifici, come il trasferimento in un’altra stanza del centro a causa della presenza di escrementi di piccione, e il precedente collocamento nell’“ospedaletto” dopo che altri migranti avevano ipotizzato erroneamente che fosse affetto da scabbia, mentre si trattava di psoriasi.

“Processo di animalizzazione” e riferimenti al colonialismo

Particolarmente significativo è il richiamo, contenuto nel provvedimento, a una condizione descritta come “processo di animalizzazione”, evocando dinamiche assimilabili – secondo i consulenti – a forme storiche di marginalizzazione riconducibili al colonialismo.

La sentenza sottolinea tuttavia un limite giuridico preciso: il Tribunale chiarisce di non poter valutare eventuali “colpe politiche” o responsabilità di sistema più ampie, pur riconoscendo che tali temi appartengono a un dibattito pubblico di grande rilevanza.

Le responsabilità e la condanna

Sul piano strettamente penale, la direttrice del centro è stata ritenuta responsabile per non aver adeguatamente valutato le condizioni psicologiche del giovane, omettendo interventi che avrebbero potuto prevenire il gesto estremo.

La gestione del CPR era affidata alla società Gepsa, anch’essa condannata in solido al risarcimento, insieme all’imputata. Le parti civili – tra cui i familiari di Balde – hanno ottenuto provvisionali per un totale di 400 mila euro.

Si sono costituiti parte civile anche ASGI, l’Associazione Frantz Fanon e il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà.

L’accusa è stata sostenuta dai pubblici ministeri Giovanna Caspani e Rossella Salvati.

Un caso destinato a restare centrale nel dibattito pubblico

Le motivazioni della sentenza restituiscono un quadro complesso, in cui la responsabilità individuale si intreccia con le condizioni strutturali della detenzione amministrativa nei CPR. Al di là dell’esito giudiziario, il caso di Moussa Balde continua a rappresentare uno dei punti più discussi sul tema dei diritti, della salute mentale e della dignità delle persone migranti trattenute in Italia.

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