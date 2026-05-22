TORINO – Il weekend si aprirà all’insegna del sole e del caldo su Torino e gran parte del Piemonte grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che continuerà a dominare il panorama meteorologico del Nord Ovest italiano. Per la giornata di sabato 23 maggio 2026 sono infatti previste condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature pienamente estive, con valori che nelle ore centrali raggiungeranno i primi 30 gradi della stagione. Dopo diversi giorni caratterizzati da clima mite e condizioni stabili, il caldo tenderà ulteriormente a intensificarsi soprattutto sulle pianure occidentali e nelle aree urbane del Torinese, dove l’assenza di nuvolosità e la ventilazione debole favoriranno un deciso aumento termico. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 18°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3982 metri, valore molto elevato per il periodo e indicativo della presenza di aria decisamente calda anche sulle aree alpine piemontesi. I venti saranno deboli da Est al mattino, in graduale rotazione da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio torinese.

Mattino: atmosfera limpida e clima già molto mite

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà sereno fin dalle prime ore del mattino, con ottima visibilità sia verso la collina torinese sia verso l’arco alpino occidentale. Le temperature saranno già elevate all’alba, comprese tra i 18 e i 20 gradi nei quartieri più urbanizzati. La ventilazione debole dai quadranti orientali manterrà il clima asciutto e molto gradevole, favorendo una rapida crescita delle temperature già nel corso della tarda mattinata.

Pomeriggio: sole dominante e caldo quasi estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Torinese. Le temperature saliranno rapidamente fino a toccare i 30°C, regalando condizioni climatiche pienamente estive soprattutto nei centri urbani e nelle aree di pianura. Il caldo sarà più percepibile nelle ore centrali della giornata, complice l’assenza di nuvolosità significativa e la ventilazione molto debole. Su Alpi e rilievi potranno comparire soltanto modesti addensamenti innocui, senza alcun rischio di precipitazioni.

Sera: clima mite e condizioni ancora stabili

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi elevate anche dopo il tramonto, favorendo un’atmosfera piacevole per eventi all’aperto, passeggiate serali e locali del centro cittadino.

Tendenza meteo Torino

Domenica 24 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alla media stagionale;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alla media stagionale; Lunedì 25 maggio: condizioni generalmente stabili con lieve variabilità pomeridiana sulle aree alpine;

condizioni generalmente stabili con lieve variabilità pomeridiana sulle aree alpine; Martedì 26 maggio: giornata nuovamente molto soleggiata e calda su Torino e provincia.

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