Vercelli, al via le sfide dei Campionati Nazionali Universitari 2026

VERCELLI – Hanno preso ufficialmente il via i Campionati Nazionali Universitari Primaverili 2026 (CNU), l’attesa kermesse che dal 22 fino al 31 maggio trasforma il Piemonte Orientale nel cuore pulsante dello sport accademico italiano.

La manifestazione, organizzata da CUSPO sotto l’egida di FederCusi, è stata presentata a Novara e toccherà in questi giorni anche le città di Vercelli e Alessandria. Un evento imponente che porta la firma, alla presidenza del Comitato Organizzatore, di Alice Cometti, maestra di scherma e Coordinatrice della Consulta dei Tecnici FIS, pronta a gestire oltre tremila studenti-atleti in arrivo da tutta Italia per sfidarsi in quattordici discipline.

Il programma delle gare nel weekend

In questo weekend, però, i riflettori sono tutti puntati sulle pedane vercellesi. Il Consigliere federale Marcello Scisciolo, portando i saluti del Presidente FIS Luigi Mazzone, ha ribadito il profondo legame tra la scherma e la carriera accademica. Un binomio, quello tra agonismo e studio, che rappresenta un autentico vanto per la Federazione Italiana Scherma, come confermato anche dalle parole di apprezzamento del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Menico Rizzi.

Il programma al Palasport “Massimo Pregnolato” entra nel vivo proprio oggi, sabato 23 maggio, con le appassionanti competizioni di spada maschile e femminile. Lo spettacolo delle lame continuerà ininterrotto anche domani, domenica 24 maggio, quando andranno in scena le prove di fioretto e sciabola.

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