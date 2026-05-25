L’inatteso incontro tra la Barbera d’Asti e il merluzzo norvegese, è Barbera Fish Festival

AGLIANO TERME – Le colline del Monferrato patrimonio UNESCO si preparano ad accogliere la settima edizione del Barbera Fish Festival, l’evento che negli anni ha trasformato un abbinamento insolito in una vera e propria identità gastronomica: quello tra la Barbera d’Asti e il merluzzo norvegese. Quest’anno la manifestazione cambia veste e anche stagione. Non più in autunno, ma nel cuore della primavera, con un programma che dal 28 al 31 maggio porterà ad Agliano Terme chef internazionali, degustazioni, street food gourmet, masterclass e musica dal vivo.

L’iniziativa è organizzata da Barbera Agliano con il patrocinio del Comune di Agliano Terme, in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, The Norwegian Culinary Teams e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Un festival che unisce territorio e apertura internazionale

Per la nuova presidente di Barbera Agliano, Patrizia Masoero, il festival rappresenta ormai uno degli appuntamenti più identitari del territorio: “È un evento capace di unire tradizione, qualità e apertura al mondo. Racconta la forza della nostra comunità e il valore straordinario dei produttori della Barbera”.

Anche il sindaco di Agliano Terme, Marco Biglia, sottolinea il valore strategico della manifestazione per il paese e per il turismo: “Siamo pronti ad accogliere visitatori dall’Italia e dall’estero tra le nostre colline Unesco, valorizzando ospitalità ed eccellenze enogastronomiche”.

Il Barbera Fish Festival rientra inoltre nel progetto “Sinfonia Barbera” promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. Secondo il presidente Filippo Mobrici, la manifestazione rappresenta “un dialogo concreto tra vino, cucina e culture diverse”, con la Norvegia che negli anni è diventata uno dei mercati strategici per la Barbera d’Asti.

L’élite della cucina norvegese arriva nel Monferrato

A rendere ancora più internazionale il festival sarà la presenza dei Norwegian Culinary Teams, le celebri squadre di chef che partecipano alle IKA Culinary Olympics, le Olimpiadi della cucina nate in Germania nel 1896.

La delegazione sarà guidata da Gunnar Hvarnes, medaglia di bronzo al Bocuse d’Or 2011, insieme agli chef Håvard Onsøyen, Simen Johansen e Per Anders Midtlie, coordinati dal direttore Espen Wasenius.

Gli chef saranno protagonisti di due appuntamenti esclusivi ospitati nella suggestiva location di BAart, l’ex confraternita di San Michele:

giovedì 28 maggio con la Cena Masterclass dedicata a merluzzo fresco, stoccafisso e baccalà abbinati alla Barbera d’Asti;

domenica 31 maggio con il Pranzo Masterclass conclusivo del festival.

Street food gourmet e oltre cento etichette in degustazione

Il cuore della manifestazione sarà però nelle vie del centro storico di Agliano Terme, dove venerdì 29 e sabato 30 maggio andranno in scena le serate di street food gourmet e degustazioni.

Grande attenzione sarà dedicata alla collaborazione tra gli studenti della scuola alberghiera norvegese Ishavsbyen VGS di Tromsø e quelli dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. I ragazzi lavoreranno insieme proponendo il piatto “L’oro della Norvegia del Nord”, preparato con merluzzo Skrei al forno, purea di patate e pastinaca, pomodorini caramellati, zucchine, pancetta e salsa al prezzemolo.

Accanto ai giovani cuochi ci saranno anche le attività gastronomiche di Agliano Terme, che presenteranno piatti ispirati all’incontro tra cucina piemontese e tradizione nordica. Presente inoltre una delegazione del Sjømatfest di Tromsø con una proposta tipica norvegese.

I visitatori potranno degustare oltre cento etichette di Barbera negli stand allestiti in piazza San Giacomo, passeggiando tra le vie del borgo accompagnati dalla musica live di dieci band, cinque per ciascuna serata.

La masterclass sulle annate storiche della Barbera

Sabato 30 maggio BAart ospiterà anche una degustazione speciale in collaborazione con AIS dal titolo “Annate storiche. Barbera di Agliano Terme alla cieca”.

La masterclass prevede l’assaggio guidato di otto Barbera d’Asti Superiore DOCG e Nizza DOCG di diverse annate e produttori del territorio. Le sessioni saranno due, una in inglese alle 17 e una in italiano alle 18.30, condotte dalla sommelier e relatrice AIS Isella Zanutto.

I ristoranti del borgo ospitano gli chef norvegesi

La grande cucina del Nord Europa entrerà anche nei ristoranti del paese. Sabato 30 maggio Osteria La Milonga, Ristorante Villa Fontana e Il Gatto Verde ospiteranno cene a tema realizzate insieme agli chef norvegesi, con menù pensati per valorizzare l’abbinamento tra i sapori del mare del Nord e la Barbera d’Asti.

Un’esperienza che punta a rafforzare ulteriormente il legame culturale e gastronomico tra il Monferrato e la Scandinavia, in un periodo dell’anno che registra flussi turistici sempre più importanti per Langhe Monferrato Roero.

Il programma

Venerdì 29 maggio

Ore 18:00

Piazza San Giacomo

CERIMONIA DI APERTURA E BRINDISI DI BENVENUTO

Saluti da parte delle autorità e dei produttori

Dalle ore 17:00 alle ore 23:00

DEGUSTAZIONI DI VINI dei produttori

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00

STREET FOOD & STREET MUSIC in tutto il centro storico.

Piatti preparati dalle attività di Agliano, dagli studenti della scuola alberghiera norvegese Ishavsbyen VGS di Tromsø (guidati dagli chef Roy-Helge Olsen) e dagli

studenti dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. Presente anche una delegazione del Sjømatfest di Tromsø con un piatto della tradizione

norvegese. Il menù propone ricette a base di merluzzo, stoccafisso e baccalà, oltre ai classici piatti piemontesi.

LE BAND: JamesonS, 4WD cover band, Suoni Essenziali, Autobuskers, Rebel Roots.

Sabato 30 maggio

Ore 10:00

BAart – Piazza San Giacomo

CONVEGNO Soluzioni nature-based per una gestione sostenibile dei vigneti e

presentazione del volume Nature-Based Solutions for European Vineyards: Solutions

for Transformative Change, a cura di Udaya Sekhar Nagothu, Norwegian Institute of

Bioeconomy Research.

Interventi di: Enrico Rivella, ARPA Piemonte; Mauro Bettini, Parco Monte Fenera (NO, terroir del vino Boca), Lorenzo D’Avino, CREA Agricoltura e Ambiente, Firenze, Stephan Emery e Nicolas Delabay, University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland.

Dalle ore 17:00 alle ore 23:00

Piazza San Giacomo

DEGUSTAZIONI DI VINI dei produttori

ORE 17 in inglese | ore 18,30 in italiano

BAart – Piazza San Giacomo

MASTERCLASS ‘Annate storiche. Barbera di Agliano Terme alla cieca’. Degustazione

guidata di otto calici di Barbera d’Asti Superiore DOCG e Nizza DOCG di annate

diverse di otto produttori di Agliano.

Relatore della serata: Isella Zanutto, sommelier e relatore Ais.

Info e prenotazioni: +39 0141 1490964 info@baart.it

Dalle ore 19:00 alle 23:00

STREET FOOD E STREET MUSIC in tutto il centro storico.

Piatti a cura delle aziende locali di Agliano, degli studenti dell’Ishavsbyen VGS

(Tromsø) e dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane. Presente

anche una delegazione del Sjømatfest di Tromsø con due piatti della tradizione

norvegese. Il menu propone ricette a base di merluzzo, stoccafisso e baccalà, oltre

alla cucina tradizionale piemontese.

CENE a tema nei ristoranti di Agliano Terme: Osteria La Milonga, Ristorante Villa Fontana, Il Gatto Verde in collaborazione con The Norwegian Culinary Teams.

LE BAND: Dillotuprima, cover band dei 4WD, Nirvana Unplugged performed by

Andy (Pootana Play for Money), Keily ’s Folk, Lou Tente e The Camel Toes

Domenica 31 maggio

Ore 12:30

BAart – Piazza San Giacomo

PRANZO MASTERCLASS a cura degli chef dei Norwegian Culinary Teams, in collaborazione con l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane.

SOLO SU PRENOTAZIONE – infoagliano@gmail.com | tel. +39 0141 1490964

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