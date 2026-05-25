“Libri per tutti” compie dieci anni: un progetto di Fondazione Paideia e Regione Piemonte

PIEMONTE – Dieci anni di lettura inclusiva raccontati attraverso libri, simboli e storie condivise. Fondazione Paideia celebra il traguardo del progetto “Libri per tutti” con una mostra itinerante che tra il 2026 e il 2027 toccherà biblioteche e spazi culturali del Piemonte, portando al centro il tema dell’accessibilità culturale e della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Nato nel 2016 con il sostegno della Regione Piemonte, il progetto è stato pensato per rendere la lettura accessibile anche a bambini e persone con fragilità comunicative e linguistiche, attraverso libri arricchiti da simboli e strumenti multimodali. In dieci anni l’iniziativa è cresciuta fino a coinvolgere oltre 60 enti partner tra biblioteche, scuole, ospedali, Asl e associazioni, con 135 scaffali dedicati e più di 9mila libri distribuiti sul territorio piemontese.

Non solo numeri: il progetto ha contribuito a diffondere nuove competenze tra bibliotecari, insegnanti, educatori e operatori sanitari, trasformando biblioteche, scuole e luoghi della cura in spazi più inclusivi. Al centro resta il concetto di lettura condivisa, dove parole, immagini e simboli permettono a tutti di partecipare all’esperienza narrativa.

Per raccontare questo percorso prende così forma la mostra “Libri per tutti”, un viaggio tra testi, pittogrammi, illustrazioni e suoni per spiegare come nasce un libro in simboli e come la lettura possa diventare uno strumento di partecipazione reale. “Un libro in simboli è come una casa in cui tutti possono entrare”, spiegano dalla Fondazione Paideia.

“In questi dieci anni abbiamo visto come un libro in simboli possa diventare un ponte – racconta Anna Peiretti, responsabile del progetto –. Non è solo uno strumento per chi ha fragilità comunicative, ma un testo che parla a tutti e permette a ogni bambino di abitare la storia”.

Il progetto è stato anche protagonista di un incontro al Salone Internazionale del Libro di Torino, occasione per fare il punto sui risultati raggiunti insieme a istituzioni, famiglie e operatori coinvolti nella rete.

Il calendario della mostra “Libri per tutti”

12 maggio – 12 giugno: Biblioteca di Bra (Cuneo)

18 maggio – 12 giugno: Biblioteca di Rivalta di Torino

19 giugno – 19 luglio: Biblioteca Diocesana di Alba

3 settembre – 18 settembre: Biblioteca di Collegno (data in attesa di conferma)

18-20 settembre: Festival Paideia di Torino

21 settembre – 21 ottobre: Biblioteca di Cuneo

1 ottobre – 30 ottobre: Biblioteca di Novara

2 novembre – 30 novembre: Biblioteca Archimede di Settimo Torinese

7 novembre – 28 novembre: Fondazione Marazza di Borgomanero

30 novembre – 31 dicembre: Biblioteca di Biella

30 novembre – 31 dicembre: Istituto comprensivo di Cavallermaggiore

8 gennaio – 2 febbraio 2027: Biblioteca di Cavour

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