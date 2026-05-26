La Bertram Tortona perde 89 – 83 gara 5 a Venezia e chiude una stagione comunque storica

La Bertram Tortona ha perso 89 – 83 gara 5 a Venezia e non è riuscita a ottenere la semifinale dei playoff di basket che i lagunari giocheranno contro Bologna.

Tortona parte bene nel primo quarto giocando a viso aperto contro i veneti che si tengono a galla grazie a una prestazione di RJ Cole che tiene da solo in carreggiata la sua squadra con 18 punti in un tempo, per chiudere sul 23-23.

Il secondo quarto parte male per Tortona che va sotto di 8 punti, ma poi continua una sfida canestro su canestro con Vidal che non entra in partita mentre Gohram si fa notare per la concretezza. Il quarto si chiude 48 – 40.

Si ritorna in campo e Tortona si lancia all’inseguimento di Venezia e grazie a Strautins, Baldasso e Manjon chiude il quarto 68 – 66.

Si riparte praticamente in pareggio nell’ultimo quarto. La partita è nervosissima e spezzettata perchè la posta in palio è altissima. Baldasso e Gohram salgono in cattedra , ma non riescono a portare a casa la vittoria nella partita che finisce 93 – 83.

Tabellino

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 89-83 (23-23, 48-40, 68-66)

Venezia: Tessitori 13, Cole 27, Horton 8, Lever 3, De Nicolao N.E., Candi 3, Bowman 10, Wheatle 3, Janelidze N.E., Parks 9, Witljer 3, Valentine 10. All. Spahija.

Tortona: Vital 6, Hubb 11, Gorham 16, Manjon 9, Pecchia 2, Chapman, Tandia N.E., Baldasso 18, Strautins 13, Olejniczak 8, Biligha, Riismaa N.E. All. Fioretti.

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