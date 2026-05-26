CronacaPiemonte
Peste suina: tre nuove positività in Piemonte, tutte in provincia di Alessandria
Il totale in regione sale a 813 positivi
TORINO – Tre nuove positività alla peste suina sui cinghiali sono state osservate in Piemonte, tutte in provincia di Alessandria: due a Monastero Bormida (primi casi), una a Ponti (nove). Il totale in regione sale a 813 positivi.
In Liguria sono state riscontrate nove nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, una a Cogorno (primo caso), tre a Genova (291), una a Rapallo (24), una a San Colombano Certenoli (otto), due a Zoagli (dieci); una in provincia della Spezia a Deiva Marina (nove). Il totale in regione sale a 1.310 casi.
Con i casi di Cogorno e Monastero Bormida , il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana sale a quota 199. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.123 casi.
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