Nuova viabilità per la riapertura semaforizzata di piazza Baldissera, modificate le deviazioni del trasporto pubblico: i dettagli

TORINO – Da questa mattina piazza Baldissera è stata aperta al traffico. Via le transenne si accendono i nuovi semafori “intelligenti” in grado di adattare in tempo reale il rosso e il verde al traffico del momento. Al loro, e alla polizia municipale, tentare di regolare al meglio il traffico e aiutare gli automobilisti ad abituarsi a questa nuova veste della piazza.

Il trasporto pubblico dopo la riapertura della piazza

In questa fase dell’avanzamento dei lavori di riqualificazione della piazza è stata prevista la riapertura semaforizzata della piazza stessa con una nuova viabilità che ha comportato anche modifiche alle deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

In particolare vengono modificate le deviazioni delle linee 11 – 77 – 91 – N10 GIALLA e il percorso della linea B1, mentre proseguono le deviazioni già in atto per i lavori sulla piazza delle linee 10 BUS – 46 – 52 – 67 Festiva.

Inoltre, a seguito dell’avvio dell’ultima fase dei lavori per il ripristino della sede tranviaria nella corsia riservata di via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello, dalle ore 8.00 di oggi cambiano le deviazioni delle linee 10 BUS – 52 – 67 Festiva – 91 – N10 GIALLA .

Modifiche alla viabilità

prosegue la chiusura di entrambe le direzioni del tratto di via Stradella compreso tra piazza Baldissera e via Bibiana

in piazza Baldissera viene temporaneamente chiuso l’innesto in via Cecchi in direzione via Cigna

Deviazioni linee trasporto pubblico dal 26 maggio

Di seguito la situazione delle linee con le deviazioni di percorso per i lavori in piazza Baldissera e in via Chiesa della Salute.

Linee 10 BUS.

Direzione piazza XVIII Dicembre: da via Bibiana deviata in via Stradella, via Orvieto, via Livorno, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, percorso normale.

Direzione via Massari: da Rondò Forca angolo via Cigna deviata per corso Regina Margherita, via Livorno, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, percorso normale.

Linea N10 GIALLA.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Bibiana deviate in via Breglio, via Lauro Rossi, via Cigna, percorso normale.

Direzione via Massari: da piazza Baldissera angolo via Stradella proseguono per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, percorso normale.

Linea 11.

Direzione corso Stati Uniti: da via Stradella angolo largo Giachino deviata in via Orvieto, corso Mortara, piazza Baldissera, corso Vigevano, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Direzione via Leopardi (Venaria Reale): da piazza Baldissera angolo via Stradella prosegue per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Stradella, percorso normale.

Linea 46.

Direzione corso Bolzano: da via Cigna angolo corso Vigevano prosegue per via Cigna, corso Principe Eugenio, percorso normale.

Direzione via Lombardore (Leinì): da corso San Martino (angolo piazza Statuto) prosegue per corso Beccaria, corso Principe Eugenio, via Cigna, percorso normale.

Linee 52 – 67 Festiva.

Direzioni piazzale Adua – piazza Marconi (Moncalieri): da via Bibiana deviate in via Stradella, via Orvieto, via Livorno, percorsi normali.

Direzione via Scialoja: da via Livorno angolo corso Mortara proseguono per via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, via Gandino, percorsi normali.

Linea 77.

Direzione corso Cadore: da via Casteldelfino angolo via Stradella prosegue per via Orvieto, corso Mortara, piazza Baldissera, corso Vigevano, percorso normale.

Direzione via Sandre (Venaria Reale): da piazza Baldissera angolo via Stradella prosegue per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Casteldelfino, via Cardinal Massaia, percorso normale.

Linee 91.

Direzione piazzale Caio Mario: da via Bibiana deviate in via Breglio, via Lauro Rossi, via Cigna, percorso normale.

Direzione via Della Cella: da piazza Baldissera angolo via Stradella proseguono per piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, largo Giachino, via Casteldelfino, via Breglio, via Chiesa della Salute, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, via Gandino, percorso normale.

Linea B1.

Viene modificato il percorso della linea B1, istituita dal 2 marzo per mitigare l’impatto del cantiere e rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoja e piazza Baldissera (operativa dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 circa).

dal capolinea unico di via Scialoja (presso la fermata n. 3736 – “Scialoja Cap.”) prosegue per via Reiss Romoli, via Paolo della Cella, corso Grosseto, corso Venezia, corso Mortara dove effettua inversione di marcia alla prima rotatoria, corso Mortara, piazza Baldissera, corso Venezia, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, via Gandino, via Reiss Romoli, via Scialoja (capolinea).

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